انت الان تتابع مصطفى فتحى يواصل غيابه عن الزمالك لمدة شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

وصل مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق كرة القدم بنادى الزمالك اليوم الأربعاء إلى ألمانيا من أجل الخضوع للبرنامج التأهيلى بعد العملية الجراحية التي أجراها منذ فترة قصيرة في ألمانيا بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة ومن المقرر أن يخضع فتحي لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية داخل صفوف الفارس الأبيض، وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في ألمانيا أثبتت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماما.

وغاب مصطفى فتحي عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة مع مطلع العام الجاري، وعلى أثرها سافر إلى ألمانيا وأجرى عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبه بواسطه المنظار الجراحي . وكانت آخر مشاركة لمصطفى فتحي مع الزمالك في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي في الجولة الثامنة عشرة

Advertisements