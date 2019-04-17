محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورتو في دوري الأبطال

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تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

ليفربول

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الريدز مباراة اليوم الأربعاء، فى ربع نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا، والتي ستقام على ملعب الدراجاو في تمام الساعة التاسعة مساءٌ، وحسم أبناء كلوب مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد من توقيع الثنائي نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ويتطلع ليفربول إلى الوصول لنصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، بعد خسارته النهائي العام الماضي أمام ريال مدريد.

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. في حراسة المرمى : أليسون بيكر. في خط الدفاع : جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون و ترينت أليكساندر أرنولد. في خط الوسط : فابينو – ميلنر-فينالدوم. في خط الهجوم : ساديو ماني – محمد صلاح-اورجيو وعلى صعيد المواجهات المباشرة،

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