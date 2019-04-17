الان تتابع الأهلي يقيل فوساتي ويكلف عنبر بتدريب الفريق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي، يوم الأربعاء إنهاء تكليف الأوروجوياني خورخي فوساتي من تدريب فريق كرة القدم الأول وتكليف يوسف عنبر بالمهمة فيما تبقى للفريق من مباريات الموسم الحالي. وسيبدأ عنبر مهمته بمواجهة الوحدة بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد فوساتي الأهلي في أخر مباراة له أمام الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وخسر بالركلات الترجيحية 2-3.

وكان النادي الغربي قد تعاقد مع المدرب الاوروجوياني في فبراير الماضي خلفاً للأرجنتيني بابلو جويدي.

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