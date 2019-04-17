الهلال يريد “العربية” الثالثة.. والنجم الساحلي يسعى لخطفها لأول مرة!

جدة - عمرو شويل سعى الهلال إلى تحقيق البطولة العربية الثالثة في تاريخه والتي غابت عن الهلال قرابة الـ20 عاما والنجم الساحلي التونسي هو الآخر الذي يطمح في تحقيق البطولة العربية التي لم يحققها لتُسجل اول بطولة عربية في تاريخه، ويلتقي الزعيم الهلالي بكتيبة ليتوال “النجم الساحلي”، غدا، الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وضع الفريقين

يدخل الهلال اللقاء و معنوياته عالية خصوصا وأنه يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين و يتصدر بطولة دوري أبطال آسيا ولازال ينافس على بطولة كأس الملك حيث وصل لدور نصف النهائي وأيضًا ينافس على بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وقدم الأزرق من خلال الأدوار السابقة مستويات جيّدة أوصلته إلى النهائي وقد حقق الهلال البطولة العربية في سنتين متتاليتين عام 1994م و 1995م.

النجم الساحلي التونسي هو الفريق الآخر الذي يمتلك معنويات عالية جداً وينافس على 4 بطولات هذا الموسم وأهم البطولات التي يطمح أنصار النجم الساحلي تحقيقها هي البطولة الكوندفرالية الأفريقية حيث وصل الفريق إلى دور ربع النهائي وانتصر ذهاباً على الهلال السوداني بثلاثة اهداف لهدف وحيد و في الدوري التونسي يأتي الفريق في المرتبة الثالثة خلف المتصدر الترجي و الوصيف الصفاقسي و في كأس تونس وصل إلى دور ربع النهائي حيث سيلاقي النادي الأفريقي و تأتي بطولة كاس زايد للأندية الابطال احد اهتمامات أنصار النجم الساحلي لتحقيقها لأول مرة

هدافو الفريقين

يأتي في صدارة هدافي الفريق الهلالي المهاجم الفرنسي بافتيمبي قوميز برصيد 4 أهداف ويأتي في المرتبة الثانية المحترف البرازيلي كارلوس ‘دواردو بواقع 6 أهداف، و يعتبر علية البريقي صدام بن عزيزة هدافو النجم الساحلي التونسي برصيد هدفين لكل منهما.

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لقاءات الفريقين السابقة

التقى الهلال و النجم الساحلي في مرة واحدة كانت عام 1989م في البطولة العربية للأندية الأبطال وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين وامتدت المباراة لركلات الترجيح حيث فاز الهلال بـ5-4.

تشكيلة الفريقين المتوقعة

الهلال: عبدالله المعيوف، البليهي، بوتيا، البريك ، الشهراني ، كنو ، ناصر الدوسري ، سالم الدوسري ، ادواردو ، هتان ، قوميز.

النجم الساحلي: كريدان ، زياد بو غطاس ، صدام بن عزيزة ، عمار الجمل ، وجدي كشريدة ، مالك بعيو ، كريم العواضي ، فراس بالعربي ، ماهر الحناشي ، ياسين الشيخاوي ، حازم حسن