شكرا لقرائتكم خبر عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.. «صلاح» أساسي في تشكيل ليفربول لمواجهة بورتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإياب أمام بورتو بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ملعب دراجاو. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان ديك – روبرتسون. خط الوسط: ميلنر – فينالدوم – فابينيو. خط الهجوم: محمد صلاح – ماني – أوريجي. وانتهت مباراة الذهاب في «أنفيلد» يفوز ليفربول بهدفين للاشئ.

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