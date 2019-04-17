شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رمضان صبحي.. الأهلي يعلن قائمته لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمباراة نظيره بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي- على لطفي Advertisements الدفاع: أحمد فتحي- أيمن أشرف- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمود وحيد- على معلول الوسط: حسام عاشور- حمدي فتحي- حسين الشحات- عمرو السولية- ناصر ماهر- صالح جمعة- جونيور أجايي- جيرالدو. الهجوم: وليد أزارو- مروان محسن ويتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 58 وبفارق نقطة واحده عن الزمالك وبيراميدز (لعب مباراتين إضافتين).

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