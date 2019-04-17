شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة نظيره الزمالك، والمقرر لها الخامسة مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وشهدت القائمة عودة قلب الدفاع الغاني، ريتشارد بافور، بعد انتهاء إيقافه.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا.

خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد مجدي – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق – محمد الضرف – محمد صادق – عبدالرحمن مجدي – محمد الشامي – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال.