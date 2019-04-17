شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يختتم استعدادت الأهلي لمواجهة بيراميدز بمحاضرة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادت الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز، بإلقاء محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين مساء اليوم الأربعاء، داخل معسكر الفريق.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد نجح في تصدر جدول الدوري بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز وفي رصيده 58 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.