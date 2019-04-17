الأهلى يهزم طلائع الجيش و يحسم لقب دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 /0 فى إطار مؤجلات الجولة الخامسة بالدور الثانى من الدورى الممتاز ليحسم اللقب قبل نهاية مسابقته بجولتين فى ظل خسارة الزمالك من سموحة . Advertisements جدير بالذكر أن مباريات الأهلى والفريق السكندرى تم تأجيلها مسبقا بسبب مشاركتهما فى البطولة الأفريقية للأندية التى حصد الفريق الأحمر لقبها وجاء سموحة ثانيا. فيما يلتقى الأهلى نظيره الاتحاد، والطيران مع سموحة يوم 22 أبريل الحالى، فى إطار الجولة قبل الأخيرة من الدورى.

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