شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعا طارئا فى الأهلى بعد قرار إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى أعضاء مجلس إدارة ناديه لعقد اجتماع طاريء فى مقر النادي بالجزيرة، بعد قرار إقامة مواجهة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء غدًا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 بحضور مجلس إدارة الناديين فقط وبدون جمهور.
ومن المقرر أن يتخذ مجلس إدارة الأهلى قراراً فى هذا الشأن بعد انتهاء الإجتماع.
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