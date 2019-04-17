شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن قائمة مباراة بيراميدز بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.
جاءت قائمة الأهلي كالتالي :
محمد الشناوي، على لطفي؛ حسام عاشور، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، علي معلول، ناصر ماهر، مروان محسن، صالح جمعة، وليد أزارو، جونيور أجاي، وجيرالدو.
الغيابات
يغيب عن الأهلى أمام بيراميدز، كلا من: وليد سليمان، سعد سمير، كريم نيدفيد، إسلام محارب، عمرو جمال ،رمضان صبحي وصلاح محسن للإصابة، وأحمد الشيخ وهشام محمد وشريف إكرامي لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف.
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