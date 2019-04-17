شكرا لقرائتكم خبر عن حسن موسي مديرا فنيا لبني سويف بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنهي مجلس إدارة بني سويف الاتفاق مع حسن موسي المدرب العام السابق لفريق بتروجيت لتولي القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني خلفا لمحمد يوسف المدير الفني الحالي للفريق والذي تقدم بإستقالته من تدريب الفريق بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز بعد منافسة مع اسوان الذي حجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء والشهرة .
من المقرر أن يقوم موسي بمتابعة الفريق في مباراته الأخيرة بدوري القسم الثاني أمام ديروط غدا فى الجولة الأخيرة للدورى وذلك قبل عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الفني للفريق لتحديد الراحلين عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي .
يذكر أن حسن موسي كان يشغل منصب المدرب العام لطنطا قبل الرحيل لصفوف بتروجيت للعمل بجهاز مؤمن سليمان قبل أن يتولي تدريب العبور ومنه لبني سويف الذي يسعي للصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل .
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