شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام شدوى الحضرى لفريق وادى دجلة للكرة النسائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم ومنتخب مصر السابق، انضمام ابنته شدوى إلى الفريق الأول الكرة النسائية بنادى وادى دجلة وقال عصام الحضرى:"انضمام شدوى عصام الحضرى للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى والمهندس هاني فؤاد .. وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال ..ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايما يا رب".

عصام الحضرى يذكر أن عصام الحضرى، كان قد أكد فى تصريحات تلفزيونية، إن مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا متوازنة، كما توقع بتتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 2019.



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