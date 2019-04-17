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سوبر كورة يكشف سر استبعاد كهربا من مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق من القائمة المتوجهة إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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