شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر استبعاد كهربا من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق من القائمة المتوجهة إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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