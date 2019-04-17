الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الزمالك مساء الخميس فى قمة مؤجلات الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى الممتاز. المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها المدير الفنى مع اللاعبين حرص خلالها على تحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. Advertisements التدريب تخلله تدريبات على كيفية احكام الرقابة الدفاعية على مفاتيح اللعب لدى الفريق الأبيض مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. واختتم المران بتقسيمة بمشاركة كافة اللاعبين حيث قام المدير الفنى بايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء .

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