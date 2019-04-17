شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بصفة نهائية إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدًا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 بحضور مجلس إدارة الناديين فقط. أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى وبيراميدز ستقام بدون حضور جماهيري وسيتم الاكتفاء بمجالس الناديين فقط. وتقام غداً مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الخامسة مساء غداً بدون جماهير أيضا.

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