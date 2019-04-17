شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يد الأهلى مواليد 2002 يتوجون بلقب بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواليد. 2002 بلقب بطولة الجمهورية بالفوزعلى طلائع الجيش صاحب المركز الثانى فى النهائى 22/18 . Advertisements بينما جاء فريق الشمس فى المركز الثالث بالفوز على هليوبوليس 31 /30 فى الجولة الأخيرة . بينما حل هليوبوليس رابعا والزمالك فى المرتبة الخامسة وأخيرا 6 أكتوبر سادسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب يد الأهلى مواليد 2002 يتوجون بلقب بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.