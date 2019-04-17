شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الثنائي رمضان صبحي وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز غداً بداعي الإصابة، ويعاني رمضان صبحي من إجهاد فى العضلة الأمامية سيستغرق قرابة 3 أسابيع حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى المباريات، فيما أشتكى صلاح محسن من إجهاد فى العضلة الضامة، بينما دخل التونسي على معلول قائمة المباراة بعد تعافيه من إصابة الضامة.

ويواجه الأهلى بيراميدز غداً فى الدوري العام فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ25 من بطولة الدوري العام.