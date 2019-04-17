مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غداً الخميس ضمن مباريات اللقاء المؤجل من الجولة الـ 25 بدون أي حضور جماهيري، حيث سيتم الاكتفاء بمجالس الناديين فقط.

حيث صرح مسئولو في الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيتم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز النقرر إقامتها في الساعة الثامنة والنصف مساء غداً الخميس بدون أي جمهور سيحضر فقط مجالس الناديين، مشيرين بأنه ستقام مباراة الزمالك والإسماعيلي أيضاً بدون أي حضور جماهيري والتي من المقرر إقامتها غداً الخميس في الساعة الخامسة مساءً.

تجدر الإشارة أن نفى اتحاد الكرة في وقت سابق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة المبارة بدون أي جمهور لأن مباراة الذهاب أقيمت بدون أي جمهور، مشيرين أن هناك قرار من الأمن يفيد بإقامة مباريات الأهلي والزمالك بدون أي جمهور على بعض الملاعب والتي منها استاد الدفاع الجوي.