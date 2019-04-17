موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف الإسماعيلي، نظيره الزمالك، في الخامسة مساء الخميس، على استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الزمالك منذ أيام إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على حساب حسنية أغادير المغربي، بنتيجة 1-0، في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وتلقى الأبيض خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي، في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة، من 25 مباراة، خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي سابعا بـ37 نقطة.

مفاجآت في قائمة الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادا للدراويش، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى.

في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف أوباما - محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: حميد أحداد - خالد بوطيب - عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وحازم إمام للإصابة، وحمدي النقاز للإيقاف، وكهربا ومدبولي لأسباب فنية، فيما يعود أيمن حفني بعد فترة من الغياب.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

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محمد عبد السلام- محمود علاء - محمد عبد الغني- عبدالله جمعة

طارق حامد - محمود عبد العزيز

زيزو- أوباما - إبراهيم حسن

خالد بو طيب (عمر السعيد)

تشكيل الإسماعيلي

على الجانب الأخر سيبدأ سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للإسماعيلي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق منذ توليه المهمة.

محمد فوزي

طارق طه - محمد مجدي - باهر المحمدي - أحمد أيمن

محمود متولي - إبراهيم عبد الخالق

كريم بامبو - عبدالرحمن مجدي - محمد صادق

بينسون شيلونجو

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