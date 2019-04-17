صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة بورتو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وفاز الريدز ذهابا على ملعب الأنفيلد بهدفين نظيفين. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: اليسون الدفاع: أرنولد، وماتيب، وفان دايك، وروبيرتسون الوسط: فابينيو، وميلنر، وفينالدوم. الهجوم: ماني، وصلاح، وأوريجي.

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