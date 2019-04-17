قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. غياب 17 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ25 لمسابقة الدوري. ويلتقي الأهلي وبيراميدز في تمام الثامنة مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت. وتأتي قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلى لطفي الدفاع: أحمد فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، وعلي معلول. Advertisements الوسط: عمرو السولية، وحسام عاشور، وحمدي فتحي. وسط الهجوم: حسين الشحات، وناصر ماهر، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، وجيرالدو. الهجوم:مروان محسن، ووليد أزارو. ويغيب عن الفريق كلا من سعد سمير، ومحمد محمود، وإسلام محارب، وعمرو جمال، ووليد سليمان، كريم نيدفيد، وصلاح محسن، ورمضان صبحي، للإصابة، وأحمد الشيخ وهشام محمد وشريف إكرامي لعدم الجاهزية، وباسم علي وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد نجيب لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف. ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة، يليه بيراميدز والزمالك ولكلا منهما 57 نقطة.

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