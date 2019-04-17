مصدر بالأهلي لمصراوي: رمضان صبحي وصلاح محسن خارج لقاء بيراميدز للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد مصدر بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، لن يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق أمام بيراميدز بالدوري مساء الخميس.

وتعرض رمضان صبحي لإصابة في العضلة الأمامية، وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اللاعب سوف يجري فحص طبي قبل المران المسائي للفريق.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" بأن رمضان صبحي تأكد إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن رمضان صبحي غادر مقر النادي الأهلي بصحبة أحمد الشيخ لاعب الفريق عقب المران المسائي استعدادا لملاقاة بيراميدز.

وصرح المصدر قائلا "صلاح محسن هو الأخر تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، اللاعب اشتكى من اجهاد في العضلة الضامة".

ويستضيف ملعب بتروسبورت، مباراة الأهلي وبيراميدز، المؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.