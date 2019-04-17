هل يناور آل شيخ الأهلي بغياب كينو وبينافنتي؟.. 4 شواهد سابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فتح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الباب حول غياب ثنائي الفريق البرازيلي كينو والبيروفي كريستيان بينافينتي عن لقاء الأهلي والمؤجل من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "بينافينتي مصاب وكينو مصاب وخريبين إيقاف، إيه الحظ ده".

وقد يكون تصريحات آل الشيخ ما هيّ إلا مناورة خاصة أن بيراميدز ينافس على الوصول لقمة الدوري نظرًا لاحتلال فريقه المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة.

وسبق وأن كتب آل الشيخ أكثر من تدوينة أثارت العديد من الجدل، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- غياب صلاح عن المونديال

البداية بمحمد صلاح لاعب ونجم ليفربول والمنتخب المصري بعدما تعرض "مو" للإصابة بالكتف مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "فيسبوك" :"مع بالغ الحزن.. للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة.. ما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم، نتمنى له الشفاء العاجل".

وعاد آل الشيخ وكتب تدوينة أخرى حول إصابة صلاح قائلاً :"للأسف تأكد لنا الآن من إسبانيا عدم مشاركة نجمنا العربي محمد صلاح في المونديال، لحاجته لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع".

وتابع: "سنرى صلاح بإذن الله في دور الثمانية في حال تأهل المنتخب المصري الشقيق".

بطولة كأس العالم والتي أقيمت على الأراضي الروسية العام الماضي شهدت ظهور صلاح مع المنتخب المصري في مباريات الفراعنة الثلاثة في دور المجموعات لينجح في تسجيل هدفين بواقع هدف أمام روسيا وآخر أمام السعودية.

- رحيل كينو

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية وخلال تواجد آل الشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن مالك بيراميدز عن رحيل لاعب ونجم الفريق كينو لصفوف اتحاد جدة في يناير.

ورغم تأكيدات آل الشيخ عبر قناة "العربية" السعودية إلا أن الصفقة لم تتم ليستمر البرازيلي القادم من صفوف بالميراس في فريق بيراميدز.

- خليفة العميد

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أعقاب رحيل حسام حسن من قيادة بيراميدز بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري أعلن آل الشيخ عن ترشح ثلاثة مدربين لخلافة العميد.

بدلاء حسام حسن هم بحسب ما كتبه آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو مدرب ريال مدريد الأسبق، والإسباني مانويل خيمينيز والصربي إيفان يوفانوفيتش.

ورغم إعلان آل الشيخ عن بدلاء حسام حسن المحتملين إلا أنه أسند المهمة الفنية للفريق للأرجنتيني رامون دياز والذي يقود بيراميدز حاليًا.

- صفقة عالمية

خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة أثار آل الشيخ الجدل بعدما أعلن أنه سيعقد جلسة مع وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز والذي يُعد وكيلاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك":"خورخي مينديز.. سأنهي في مكتبه صفقة قريبًا لبيراميدز".

الشائعات ربطت النجم البرتغالي لويس ناني لاعب مانشستر يونايتد الأسبق بالانتقال لصفوف بيراميدز بعدما نشر آل الشيخ صورته عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

ليس ناني فقط بل وضع آل الشيخ صورة نجم الكرة السويدية ولاعب لوس أنجلوس جالاكس زلاتان إبراهيموفيتش إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

وبعد كثير من الشائعات أنهى آل الشيخ الجدل بعدما تعاقد مع الدولي البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب فريق ريال مدريد الثاني الأسبق ونادي رويال شارلروا البلجيكي في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.

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