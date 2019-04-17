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أول رد من محامي صلاح على تقارير طلب الرحيل عن ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

سخر رامي عباس محامي محمد صلاح من التقارير التي أثيرت اليوم الأربعاء بشأن طلب اللاعب من إدارة نادي الرحيل في الصيف القادم.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأربعاء في تقرير لها أن محمد صلاح تقدم بطلب من أجل الرحيل عن ليفربول في الصيف القادم، وسط تقارير عن اهتمام عدد من الأندية خارج إنجلترا بالتعاقد مع اللاعب.

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ونفى رامي عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ردًا على تقرير الصحيفة الإسبانية قائلًا "آس تخرج مجددًا بكلام ليس له أساس من الصحة".

وشهد الموسم الحالي تقارير تشير لرغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع محمد صلاح، كما ألمح البعض إلى اهتمام أيضًا.

وينافس محمد صلاح على لقب هداف في الموسم الحالي مع سيرجيو أجويرو، وهو اللقب الذي حققه في الموسم الأول له بصفوف الريدز.

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