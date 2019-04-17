قائمة الزمالك.. استبعاد كهربا ومدبولي أمام الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين غدًا الخميس في تمام الخامسة مساءً في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري.

وشهدت القائمة استبعاد مصطفى فتحي وحازم إمام محمود عبد المنعم "كهربا" وفرجاني ساسي بسبب الإصابة وأحمد مدبولي وعمر صلاح لأسباب فنية، ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم:

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حراسة المرمى: عماد السيد، محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، أحمد سيد "زيزو"، محمد حسن، محمد عنتر، يوسف أوباما، أيمن حفني، ابراهيم حسن، محمد إبراهيم.

وفي الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، خالد بو طيب

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الجدول، بينما يحل الزمالك في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة.