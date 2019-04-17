الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة الدراويش التي تستعد لمواجهة الزمالك بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين غدًا الخميس في تمام الخامسة مساءً في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى : محمد فوزي ، محمود رضا

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خط الدفاع : طارق طه، محمد هاشم، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد مجدي، احمد ايمن

خط الوسط : محمود متولي ، محمد الضرف ، ابراهيم عبدالخالق ، عبدالرحمن مجدي ، ابراهيم حسن ، وجيه عبدالحكيم ، محمد صادق

خط الهجوم : بينسون شيلونجو ، محمد الشامي ، أودا مارشال

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الجدول، بينما يحل الزمالك في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة.