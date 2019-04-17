قبل مواجهة الليلة.. جوارديولا يحمل رقم مميز من الانتصارات بدوري أبطال اوروبا

يحمل الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقم مميز قبل مواجهة فريقه الليلة أمام توتنهام هوتسبير في دوري ابطال اوروبا. ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام، اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب الإتحاد، ويسعى السيتي إلى تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب الإتحاد، ويسعى السيتي إلى تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف دونرد. وخلال مسيرة جوارديولا في دوري أبطال اوروبا قاد 3 أندية في البطولة وهي برشلونة وبايرن ميونخ ومانشسترسيتي، خاض معهم 113 مباراة، وصلت نسبة الفوز فيهم إلى 60%، حيث انتصر في 68 مباراة وتعادل في 24 وتلقى 21 هزيمة.

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