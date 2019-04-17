وكيل محمد صلاح يهاجم صحيفة أس وينفي أخبار رحيله عن ليفربول

نفي رامي عباس مدير اعمال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني، التقارير التي أكدت وجود ازمة بين صلاح ومديره الفني يورجن كلوب. وشن وكيل صلاح هجوما قاسيا علي صحيفة "اس " الإسبانية التي نشرت خبر طلب صلاح للرحيل عن ليفربول بسبب المشاكل المتكررة مع كلوب. وسخر رامي عباس من اسم الصحيفة الإسبانية ردا علي مانشرته بخصوص علاقة صلاح بناديه الإنجليزي. Advertisements ويستعد صلاح لخوض مباراة مهمة مع ليفربول بعد ساعات أمام بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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