رسمياً.. آينتراخت فرانكفورت يضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش

تمكن فريق آينتراخت فرانكفورت من ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بشكل رسمي، بعد تفعيل خيار الشراء في عقده، مقابل 50 مليون يورو.

وكان يوفيتش انضم إلى فرانكفورت في عام 2017

على سبيل الاعارة، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، قبل أن يقوم بتفعيل بند الشراء.

ولم يظهر اللاعب الصربي مع فرانكفورت في الموسم الماضي

بشكل كبير، قبل أن يتألق خلال الموسم الحالي، ويهتم به العديد من الأندية الاوروبية من بينهم ريال مدريد الاسباني.

ووضع النادي الألماني شرط جزائي في عقد يوفيتش بقيمة 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، الذي ينتهي تعاقده في عام 2023.