تغييرات بالجملة في تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه الأساسي أمام نانت ضمن الأسبوع الـ28من الدوري الفرنسي في اللقاء الذي يقام علي ملعب لا الأسبوع الـ28من الدوري الفرنسي في اللقاء الذي يقام علي ملعب لاالبوجوار. وجاءت التشكيلة كالآتي : بوفون، ستانلي إنسوكي، تيلو كيهرير، ليفين كورزاوا، كيمبيمبي، داني ألفيش، لياندرو باريديس، موسى ديابي، كريستوفر نكونكو، جوليان دراكسلر وماكسيم تشوبو موتينج.

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