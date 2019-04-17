شاهد.. أول تعليق من فرجاني ساسي بعد العملية الجراحية

وجه النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك رسالة، إلى كل من دعمه خلال إصابته الأخيرة التي تعرض لها أمام حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية.

وكان ساسي تعرض للإصابة بشرخ في شظية القدم، خلال

مواجهة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض وصعوده إلى المباراة النهائية.

خضع فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،

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لجراحة ناجحة، اليوم الأربعاء، في تونس.

وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وارجو من الجميع الدعاء، شكرا على الاهتمام والدعم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.