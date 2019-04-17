وجه النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك رسالة، إلى كل من دعمه خلال إصابته الأخيرة التي تعرض لها أمام حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية.
وكان ساسي تعرض للإصابة بشرخ في شظية القدم، خلالمواجهة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض وصعوده إلى المباراة النهائية.
خضع فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وارجو من الجميع الدعاء، شكرا على الاهتمام والدعم".
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من فرجاني ساسي بعد العملية الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.