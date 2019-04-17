رمضان صبحي يربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

تلقي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية بعد تأكد غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها مساء غد الخميس. المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها مساء غد الخميس. وتعرض رمضان صبحي للإصابة في العضلة الأمامية في مران أمس، لينضم لزميله صلاح محسن الذي تأكد غيابه عن اللقاء بداعي الإصابة. ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 25 لضمان الحفاظ علي صدارة الدوري الممتاز. Advertisements



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