رمضان صبحي يربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

تلقي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية بعد تأكد غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن المواجهةالمرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها مساء غد الخميس.
وتعرض رمضان صبحي للإصابة في العضلة الأمامية في
ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 25 لضمان الحفاظ علي صدارة الدوري الممتاز.
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