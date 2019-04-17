سيلتافيجو يقطع الطريق على ريال مدريد ويجدد لمهاجمه

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني تمديد عقد المهاجم إياجو أسباس حتي 2023 ويأتي ذلك بسب تالق اللاعب خلال الموسم الحالي. الموسم الحالي. وكان ريال مدريد يرغب في ضمه قبل أن تتوقف المفاوضات بين الفريقين. ويلعب أسباس للفريق منذ 2015 وشارك مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم الماضي في روسيا، وأهدر ضربة جزاء أمام منتخب روسيا.

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