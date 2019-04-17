أشرف صبحي: وزارة الرياضة ترحب بكل المبادرات الشبابية لتطوير المهارات والقدرات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، على مسرح الوزارة، عددا من الشباب في لقاء حواري مفتوح ضمن برنامج حوارات شبابية المنفذ تحت شعار "حوار الأجيال"، وبعنوان "شباب يدير شباب" والذي اكد خلالها انه سيتم اعلام الشباب بخطة الوزارة عن طريق عقد لقاءات حوارية مفتوحة مع قيادات الشباب بالمحافظات ووكلاء وزارة الشباب و الرياضة يتم خلاها تقديم ملف بخطة كل إدارة مركزية لمشروعاتها لخدمة الشباب.

كما أكد الوزير علي حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال التعاون مع شباب المبادرات بالمحافظات ووجودهم كشريك أساسي في كافة مشروعات وبرامج الوزارة لتحقيق الاستفادة الأكبر للفئة المستهدفة من شباب

ونشء مصر، معربا عن تعميم مبادرة " شباب يدير شباب " يكافة الوزارات وليس فقط بوزارة الشباب والرياضة.وأضاف صبحي في ردة علي تساؤلات الشباب حول تطوير مراكز شباب القري ووجود ملاعب أن خطة الوزارة تستهدف تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية وتقديم مجموعة متميزة من البرامج والأنشطة بمشاركة واشراف الشباب بمحافظتهم وبالتلاحم مع مجالس إدارات مراكز شباب القري والمدن والإدارة المركزية بمراكز الشباب بالوزارة، وأوضح أن إنشاء ملاعب أو حمامات سباحة بمراكز شباب القري في حال عدم وجود أراض مخصصه منالمحافظة لهذا الغرض يتم من خلال الاستثمار الرياضي في هذا الشأن.كما أكد امتلاك الوزارة علي حرص الوزارة علي حث الشباب على التواصل والمشاركة من خلال البوابة والصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وصفحة مبادرة "شباب يدير شباب".واشارت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية والبرلمان والتعليم المدني بالوزارة لدور الشباب في التعديلات الدستورية بالمديريات والمحافظات لتوعية بالمواد المعدلة في الدستور ودورهم في الإجراءات في اللجان خلال عملية الاستفتاء على الدستور.أضاف دكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية ان الوزارة تخدم الشباب و تقدم له يد العون من خلال ما تقدمة من دعم للمبادرات و سيتم تمويل تللك المبادرات بداية يوليو المقبل كما تقدم الوزارة العديد من البرامج الداعمة للمواهب الفنية والثقافية مثل إبداع مراكز الشباب وإبداع الجامعات و برامج التأهيل لسوق العمل و دعم المشروعات الصغيرة.