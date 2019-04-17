أمير مرتضى يرافق الزمالك إلى السويس

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على السفر إلى السويس بصحبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. الأول لكرة القدم بالنادي. وسافر الفريق إلى السويس للمبيت هناك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها غدًا الخميس باستاد الجيش بالسويس باللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

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