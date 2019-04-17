اونلاين | liveHD7 كورة ستار رابط مشاهدة ليفربول وبورتو Kora star بدون تقطيع جودات مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر liveHD7 كورة ستار رابط مشاهدة ليفربول وبورتو Kora star بدون تقطيع جودات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مع نظيره فريق بورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في معقل الفريق البرتغالي في إياب دور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب الأنفيلد قد انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

موعد مباراة ليفربول وبورتو:

تنطلق مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع مباراة ليفربول وبورتو عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلق "حفيظ دراجي" و"سوار الدهب".

قائمة ليفربول:

أعلن مدرب فريق ليفربول "يورجن كلوب" القائمة المستدعاة لمواجهة فريق بورتو مساء اليوم، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

التشكيل المتوقع لليفربول:

Advertisements

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون.

خط الوسط: فاينالدوم، ميلنر، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لبورتو:

حراسة المرمى: كاسياس.

خط الدفاع: ميليتاو، بيبي، فيلبي، تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بيريرا، هيريرا.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، سواريس، ماريجا.

MO Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف