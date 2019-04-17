اونلاين | بث مباشر Live مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو يلا شوت yalla shoot دون تقطيع أونلاين|الأن يوتيوب ماتش ليفربول bein

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يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على بورتو البرتغالي مساء اليوم على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بورتو ضد ليفربول

تنطلق مباراة بورتو ضد ليفربول في التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام في ملعب الاتحاد.

يبدو ليفربول المرشح الأوفر حظاً لبلوغ الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويكفي ليفربول التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف نظيف لخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بورتو لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لمواصلة مشواره الأوروبي.

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التشكيل المتوقع لمباراة بورتو ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يخوض بورتو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إيكر كاسياس في حراسة المرمى - ويلسون جانا - إيدير ميليتاو - بيبي - ماكسي بيريرا - جيسوس كورونا - دانيلو بيريرا - هيكتور هيريرا - أوتافيو إدميلسون - فرانسيسكو سواريز - موسى ماريجا,

في حين ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى - آندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت آرنولد - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.