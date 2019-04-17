اونلاين | يلا شوت Salah Won مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو في بث مباشر وحصري beIN SPORTS محمد صلاح

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بث مباشر - مباراة ليفربول وبورتو ضمن أهم مباريات الأربعاء

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو

مباراة ليفربول وبورتو على أرض الأخير، لن تكون سهلة على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يسعى لبلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً. وسيسعى الفريق الإنكليزي الذي فاز في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين في "أنفيلد" إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي في دور الستة عشر عندما اكتسح الفريق البرتغالي على ملعبه "دراغاو" بخمساية نظيفة مع العلم بأن ليفربول لم يخسر في جميع مواجهاته الأوروبية مع بورتو.

مباراة ليفربول وبورتو – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول وبورتو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

تُبثّ مباراة ليفربول وبورتو على قناة HD2 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

تقديم مباراة ليفربول وبورتو

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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لغة الارقام قبل حوار الاقدام

فريقان من الفرق الثلاثة التي خسرت بفارق هدفين على الأقل في ذهاب دور الـ16 في دوري الأبطال هذا الموسم قلبت النتيجة في لقاء الإياب: مان يونايتد على باريس ويوفنتوس على أتليتيكو مدريد.

خسر بورتو في ذهاب لقاء اقصائي في دوري الأبطال/الكأس الأوروبية بفارق هدفين على الأقل 6 مرات من قبل، وخرج من المنافسة في جميعها.

لم يخسر ليفربول في 7 مباريات لعبها أمام بورتو في المنافسات الأوروبية (ف 4 ت 3).

تعرض بورتو إلى أثقل خسارة له على أرضه في المنافسات الأوروبية أمام ليفربول في دوري الأبطال الموسم الماضي (5-0 في دور الـ16).

فاز ليفربول 3 مرات في آخر 4 مباريات اقصائية لعبها في دوري الأبطال (خ 1).

بورتو هو الفريق المتبقي الوحيد في دوري الأبطال الذي فاز في جميع المباريات التي لعبها على أرضه هذا الموسم (4\4).

تأهل ليفربول من جميع لقاءاته الاقصائية التسعة الماضية في المنافسات الأوروبية تحت قيادة يورغن كلوب: 4 في الدوري الأوروبي 2015/2016، ولقاء ملحق في دوري الأبطال و4 لقاءات في دوري الأبطال منذ الموسم الماضي.

سجل ساديو ماني ثلاثية لليفربول في ضيافة بورتو في دوري الأبطال الموسم الماضي – هناك لاعبان فقط سجلا أكثر من ثلاثية واحدة أمام فريق في المنافسة (لويز أدريانو أمام باتي بوريسوف وك. رونالدو أمام أتليتيكو مدريد).

منذ بداية الموسم الماضي في دوري الأبطال، سجل مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينيو وصنع في 5 مباريات مختلفة في المنافسة، أكثر من أي لاعب آخر خلال الفترة نفسها.

سجل موسى ماريغا في جميع مباريات بورتو على أرضه الأربع في دوري الأبطال هذا الموسم.