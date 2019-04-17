رياضة | لاسارتي يستبعد أحمد الشيخ من مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستبعد أحمد الشيخ من مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز في مباراة الغد.

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ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء غد الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل لاسارتي استبعاد الشيخ رغم تعافيه من الإصابة، خاصة وأنه عاد للتدريبات الجماعية عقب مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي.