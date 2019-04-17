رياضة | رد ناري من وكيل محمد صلاح بشأن رحيله عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من وكيل محمد صلاح بشأن رحيله عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر صحيفة "آس" الاسبانية بعدما نشرت تقريرًا أكدت فيه على رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الريدز بسبب مشادة بينه والألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

وكتب "عباس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :"يتحدثون من مؤخراتهم مرة أخرى، كما أرى".

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وكانت صحيفة "آس" الاسبانية نشرت تقريرًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن محمد صلاح قد يتم عرضه للبيع نهاية الموسم الجاري بناءًا على رغبته وذلك بعدما دخل في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب.

وأشارت الصحيفة أن مالك نادي ليفربول أقنع "صلاح" بالبقاء مع الفريق، ووعده بالموافقة على رحيله نهاية الموسم حال استمرار رغبته في ذلك، ولكن تعليق وكيل أعمال اللاعب يؤكد عدم صحة تلك الأنباء.