رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وتأكد غياب اللاعب عن الأهلي لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث سيضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجا تأهيليا لرمضان للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.