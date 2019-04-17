رياضة | عاجل.. مهاجم الأهلي يغيب عن مواجهة بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، صدمة قوية بتأكد غياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق عن مباراة بيراميدز، وعدم التواجد في قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجه الأهلي وبيراميدز غدًا الخميس في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالمسابقة المحلية.

وكان رمضان صبحي قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الأمامية في مران الأهلي بالأمس، ما تسبب في عدم قدرته على المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة اليوم.