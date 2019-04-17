رياضة | إريكسن يحسم موقفه بشأن الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن يحسم موقفه بشأن الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن "إريكسن" يرغب في الانتقال لصفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان، ولذلك قرر تأجيل مفاوضات التجديد مع ناديه الإنجليزي.

Advertisements

وينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو 2020، وهو ما قد يجبر الإدارة على بيعه بعد نهاية الموسم الحالي للاستفادة المادية، ويرغب "اريكسن" الإنضمام لكتيبة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أنه في حالة فشل ريال مدريد في الحصول على خدمات "إريكسن" سوف يتجه للتفاوض لضم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وفي حالة فشله أيضًا سوف يتفاوض مع ميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بمجموعة من الصفقات القوية استعدادًا للموسم المقبل.