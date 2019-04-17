رياضة | حوار - أحمد عامر نجم أسوان: العودة للممتاز إنجاز كبير.. وهدفى بمرمى بنى سويف الأغلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - أحمد عامر نجم أسوان: العودة للممتاز إنجاز كبير.. وهدفى بمرمى بنى سويف الأغلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أسوان فى العودة للدورى الممتاز بعد غياب موسمين وحصد أبناء النوبة بطاقة الصعود رغم المنافسة الشرسة مع بنى سويف الرياضى، وخلال مشوار أسوان بدورى القسم الثانى ساهم العديد من اللاعبين فى تتويج منظومة العمل بالنادى والعودة للاضواء من جديد، أحمد عامر لاعب أسوان كان أحد أهم ركائز أسوان هذا الموسم ولهذا حرص "الخليج 365 الرياضى" على إجراء حوار مع اللاعب للحديث عن مشوار الفريق وكيف استعاد أسوان بريقه .

فى البداية نريد التعرف على بدايتك الكروية ؟

أحمد عامر من مواليد 1993 بمحافظه القاهره أجيد اللعب بمراكز خط الوسط وصانع الألعاب وسبق لى اللعب بناشئ السكه الحديد ثم المصرية للاتصالات ومنتخب السويس والنصر ونجحت فى الصعود مع مصر للتأمين لدورى القسم الثانى ثم انتقلت لصفوف كوكاكولا و صعدت مع الفريق للدورى الممتاز ب .

وكيف جاء انتقالك لصفوف أسوان ؟

عقب صعوده لدورى القسم الثانى مع فريق كوكاكولا حدثت مه مفاوضات الموسم ما قبل الماضى من مسؤولي أسوان ورحبت بالانتقال للفريق بعد قيام أسوان بدفع مبلغ ١٠٠ألف جنيه .

وكيف تقيم تجربتك مع أسوان؟

بلا شك تجربة متميزة فعلى صعيد المشاركة بالمباريات قمت بالمشاركة بعدد 27 مباراة بالموسم الماضى و24 مباراة بالموسم الحالى وأحرزت ٣ أهداف أهم تلك الأهداف هو هدف الفوز بمباراة بنى سويف .

وماهي أهم عوامل نجاح أسوان وعودته للدورى الممتاز؟

منظومة العمل بنادى أسوان ناجحة بكل المقايس فهى تمتلك إدارة وجهاز فني على أعلي مستوى ولاعبين محترمين والفريق يضم خبرات كثيرة وأسوان محظوظ بجماهيره فهى عامل أساسي مع الفريق وتعطى حماس للاعبين.

وماهو تقييمك لتجربة مجدى عبد العاطى بمنصب الرجل الأول؟

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طبعا أمر صعب وهو بصراحه طموح جدًا ولذلك المولى عز وجل كرمه بمنصب المدير فني و يصعد للدوري الممتاز وهو أمر يحسب له وللجهاز المعاون.

وهل ترى أن استمراره الموسم القادم حل امثل لاسوان؟

طبعا الكابتن مجدى عبد العاطى لديه خبرات كثيرة لاعبا ومدربا بالممتاز ولدينا ثقة فى كونه يستطيع تحقيق نتائج جيدة مع الفريق .

بوجهة نظرك ماهى أسباب صعود أسوان وتراجع وتراجع بنى سويف؟

طبعا بني سويف فريق محترم ولكن باسوان قمنا بالتجهيز بصورة أفضل كما أن فوز أسوان على بنى سويف باستاد أسوان هو أحد أسباب تراجع بنى سويف لان بني سويف لم يفز على الفرق التى تنافس على الصعود عكس أسوان الفريق الذى حقق فوزا على جميع الفرق التي تنافس.

ما أبرز لاعبي القسم الثانى بمجموعة الصعيد الذين اعجبك مستواهم ؟

العديد وياتى بمقدمتهم طبعا بفريق أسوان كلا من الصباحي ومحمد فتحي وخليل وبكر وعاطف وحمد لاعبين متميزين ورمضان ربيع خبره كبرى وإسلام محمد وأحمد حجي، وأيضًا حارس مرمى سوهاج وعلي وزه لاعب بني سويف ومعتز محروس قائد بني سويف وابرهيم جلال مهاجم وسيلا بدار هداف الثلاث مجموعات.

ولماذا تراجعت نتايج أسوان بشكل مفاجئ وماهي أبرز ملامح مجموعة الصعيد ؟

الحمد لله أسوان كان متقدم بفارق ١١نقطة عن المنافس واستطعنا تجاوز الأمر بصورة سريعة ولدينا خبرات كبيرة متمثلة متثملة فى وجود هيثم الفيل قائد الفريق واحمد فتحي لاعب متميز جدًا ومن أفضل لاعبي خط الوسط بمجموعة الصعيد والجمهور عامل مهم في الصعيد والملاعب إلى حد ما جيدة واعجبنى اداء فرق الاعلاميين وتليفونات بنى سويف وبنى سويف الرياضى.

ماهى رسالتك الأخيرة؟

بالطبع أشكر جمهور اسوان المحترم و مجلس الإدارة علي المسانده طول الموسم وبهدي صعود أسوان لروح الحاج تامر بونتو عضو مجلس الإدارة رحمه الله عليه، وطبعا بشكر كل لاعبي الفريق على المجهود طول الموسم بالفعل هم لاعبين متميزين فنيا وأخلاقيا وأشكر كل المنظومة من عمال وجهاز فني ومجلس إدارة وجهاز طبي واخصائى العلاج الطبيعي وشكر خاص للكابتن أحمد بيبو من اهم الشخصيات التى ساندت الفريق واتمنى تحقيق أفضل مستوى يليق باسوان بالممتاز الموسم القادم لإسعاد الجماهير .