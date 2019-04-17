رياضة | بعد طلبه بالرحيل.. حرب كبري بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طلبه بالرحيل.. حرب كبري بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، طلب الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن صلاح طلب الرحيل عن ليفربول، بعد دخوله في صدام مع مدرب ليفربول يورجن كلوب وهو الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن الأحمر ويقدم طلب رسمي بذلك للإدارة.

وفي هذا الصدد، أوضحت تقارير صحفية، إلى أن فرق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يترقبون موقف صلاح النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي نهاية الموسم.

وتسعي فريق يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة إلى التعاقد مع نجم ليفربول.