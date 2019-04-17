رياضة | طبيب منتخب تونس: موسم ساسي انتهي مع الزمالك.. وهذه حقيقة معاناة "معلول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب منتخب تونس: موسم ساسي انتهي مع الزمالك.. وهذه حقيقة معاناة "معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس ان موسم فرجاني ساسي مع الزمالك لأنه لن يستطيع اللحاق بالمباريات قبل انطلاق منافسات كأس الامم الافريقية المقرر اقامتها في مصر شهر يونيو المقبل .

وأضاف الشملي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو 93.7 علي راديو اون سبورت اف ام ان ساسي خضع لجراحة ناجحة وسيغيب فترة لن تقل سهر ونصف عن الملاعب

وقال الطبيب التونسي ان ساسي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل .

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ونفي السهلي معاناة علي معلول من اي مشاكل عضلية واكد ان اتصاله به مساء امس كان من اجل الاطمئنان علي حالة فرجاني ساسي ومتابعة علاجه ولحاقه بكأس الأمم الأفريقية

علي جانب اخر كشف السهلي ان يوسف المساكني وفخر الدين بن يوسف وفاروق بن مصطفي سيكونوا جاهزين مع الاسبوع القادم بعد انتهاء برنماج العلاج الخاص بهم

وأوضح ان تونس قررة الاستعداد لكان 2019 من خلال معسكر خارجي لن كون في مصر سيخوض خلالها نسور قرطاج ثلاث مواجهات منهم مباراة امام كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 التي اقيمت بروسيا بينما الفرقين الاخريين سيكونا من افريقيا

وأشار الي ان هناك برنامج غذائي وطبي متكامل من اجل تلاحم شهر رمضان مع انطلاق البطولة.