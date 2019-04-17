رياضة | مفاجأت في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، غدا الخميس، على ملعب الجيش، ضمن مباريات الدورى العام، في الخامسة مساء.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

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في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبدالعزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن...أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف اوباما- محمد إبراهيم.

في خط الهجوم : حميد احداد- خالد بوطيب - عمر السعيد.