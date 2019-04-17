رياضة | ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائى بيراميدز، البيروفى كريستيان بينافينتى، والبرازيلى كينو، فى مباراة الأهلى، غدًا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى الممتاز.

ويعاني بينافينتى من آلام العضلة الأمامية لتصبح فرص لحاقه بالمباراة صعبة للغاية.

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أما كينو فيعانى من إصابة فى الكاحل ويجرى محاولات لتجهيزه للتواجد فى اللقاء ما يزيد من معاناة بيراميدز.

يذكر أن بيراميدز يفتقد أيضًا جهود مهاجمه السوري عمر خريبين للإيقاف.

وبدأ المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتجهيز بعض البدائل لمباراة الأهلي في حالة غياب الثنائي أبرزهم الدفع بناصر منسى فى مركز الجناح أو محمد فاروق.