رياضة | عاجل.. محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة المصري الدولي محمد صلاح في الرحيل عن صفوف ليفربول في فترة الميركاتو الصيفي القادم رغم تمسك إدارة الريدز ببقاءه.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن صلاح يريد الرحيل بعد إلى دخوله في صدام مع مدرب ليفربول يورجن كلوب وهو الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن الأحمر ويقدم طلب رسمي بذلك للإدارة.

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وأوضحت الصحيفة أن ملاك النادي الإنجليزي قد تضطر لتخفيف الصدام بينهنا وجعل اللاعب يسحب طلبه ويصب تركيزه على مباريات الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ويتساوى محمد صلاح مع سيرخيو أجويرو في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً لكلاً منهما هذا الموسم حتى الآن.